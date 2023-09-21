بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر اذا نجح بايدن بإبرام صفقة بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

قال ولي العهد السعودي إنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

ونفى الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة FOX NEWS الأمريكية تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل.

وردا على سؤال متعلق بالتعامل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بن سلمان أن "سياسية المملكة هي أن لا تتدخل بمن يرأس الدولة.. أي دولة".

فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة#لقاء_محمد_بن_سلمان#الإخبارية



pic.twitter.com/G7WIE1uLUN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023

وأضاف "إذا نجحت إدارة بايدن في إبرام صفقة تاريخية، عندها ستبدأ علاقتنا بإسرائيل وستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل".

وأكد بن سلمان خلال المقابلة أن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لكنه قال "القضية الفلسطينية مهمة جدا بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وشكك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في قدرة السعودية على المساعدة على إحياء مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقال لوكالة "نوفوستي"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لا أعتقد... أن السعوديين سيستطيعون المساعدة على إحياء المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين".

وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أنباء بشأن مفاوضات لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية قائلا "إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين الأراضي، ..ولن تكون هناك أوسلو 2".

المصدر: RT