لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون الخليجي تناقش احتساب مواطني الخليج ضمن نسب التوطين بدول المجلس

رأس وزير الموارد البشرية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي اليوم الأربعاء، وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون الخليجي التاس بحضور وزراء العمل بدول الخليج.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت:

- موضوع احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس.

- إستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة.

- تطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون.

- موازنة المكتب التنفيذي للعام 2024.

- مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل.



وحسب "واس"، تعكس هذه الاجتماعات سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون في قطاع العمل؛ لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات في سوق العمل.

المصدر: "واس"