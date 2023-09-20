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بدء محاكمة النائب عماد العدوان في الأردن بعد اتهامات إسرائيلية بتهريب السلاح

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بدء محاكمة النائب عماد العدوان في الأردن بعد اتهامات إسرائيلية بتهريب السلاح
Globallookpress
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عقدت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان الذي أوقفته إسرائيل، و13 آخرين، بقضية تهريب أسلحة.

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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأنه تخلل جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم، إثارة بعض الدفوع والاعتراضات من وكلاء الدفاع.

وقررت المحكمة الموافقة على طلب وكلاء الدفاع تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 26 أيلول الحالي.

جدير بالذكر أن العدوان يحاكم إلى جانب 13 متهما آخرين، بـ4 تهم، وهي "تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب الأردني عماد العدوان في الـ 23 من أبريل الماضي، بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة، ثم سلمته لاحقا إلى الأردن.

وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".

المصدر: "رؤيا" + "بترا" + RT

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