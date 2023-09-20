السعودية.. سيول وأمطار غزيرة في الطائف مع إعلان الإنذار الأحمر في المحافظة (فيديوهات)
شهدت محافظة الطائف في السعودية مساء اليوم الأربعاء أمطارا غزيرة وبعض السيول في الشوارع.
ونشرت وسائل إعلام محلية وصفحات إخبارية مختصة بالطقس مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار بمنظر "ساحر" على منطقة الطائف، فيما تسببت في سيول ببعض الشوارع.
أمطار غزيرة على الطائف الآن😍. pic.twitter.com/ifTXvUhYQK— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 20, 2023
ماشاء الله تبارك الله— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 20, 2023
امطار وسط الطائف 20 سبتمبر 2023 #الطايف_الان 🇸🇦
فهد الطهيفاني 🎥
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شاهدوا ما شاء الله سيول الطائف قبل قليل— شبكة الريح للطقس (@al_alree7) September 20, 2023
متداول pic.twitter.com/QMf8FXaWpd
وكانت الأرصاد السعزدية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم نوع الإنذار الأحمر في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، لافتة إلى أن الإنذار يشمل كامل المحافظة، حيث أن الحالة الجوية المتوقعة هي أمطار غزيرة، والتأثيرات المصاحبة للحالة:
رياح شديدة السرعة
انعدام الرؤية الأفقية
تساقط البرد
جريان السيول
صواعق رعدية.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الطائف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 20, 2023
للتفاصيل https://t.co/msUdO3J6ib#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/dEDB7u6fIf
المصدر: RT