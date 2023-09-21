تفاعلات على فيديو آل الشيخ وعمرو أديب.. هالة السرحان تعلق

علقت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، على انتشار فيديو لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب اعتبره كثير من المصريين غير مناسب.

في الهوجة اللي حاصلة حاليا اعتقد ان في كتائب خبيثة شغلها الشاغل ان تشعل النار بين مصر ودول الخليج العربي الاشقاء العرب. لمصلحة مين ياسادة ان الشعوب تدخل في حروب كراهية وتنمر ومقاطعة. لا ادري من الذي وراء ذلك لكن التجربة تؤكد انها موجات من الذباب الالكتروني المدفوع الاجر الذي… — Hala Sarhan (@HalaSarhan) September 19, 2023

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وقالت سرحان في تغريدة لها على "إكس" أنه " في الهوجة اللي حاصلة حاليا اعتقد أن كتائب خبيثة شغلها الشاغل أن تشعل النار بين مصر ودول الخليج الأشقاء العرب. لمصلحة مين يا سادة أن الشعوب تدخل في حروب كراهية وتنمر ومقاطعة...".

وأضافت "لا أدري من الذي وراء ذلك لكن التجربة تؤكد أنها موجات من الذباب الإلكتروني المدفوع الأجر الذي يعمل على إذكاء نيران الخلاف بين الشعوب عن طريق ترويج فكرة الدفاع عن الشرف الوطني..".

وتابعت "يبدو أن الإعلام والفنانين صيدة حلوة عند أعداء التكافل والتعاون والدعم المتبادل بين الدول العربية".

تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب

جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية

وهي التي عرفت الناس فيك



حقيقة ينبغي أن تقال



السعودية هي التي صنعت أغلب المصريين من مذيعين وفنانين وممثلين إلخ وروجت لهم بقنواتها بعد أن كانوا مغمورين لايعرفهم إلا أهلهم وابناء حارتهم وحتتهم

pic.twitter.com/OuT78Bt7nM — الكعّام (@alk3aam) September 18, 2023

وحول الجدل بشأن عمرو أديب، أشارت السرحان إلى أنه "بدأ في أوربيت وصنع نجاحه فيها"، مستنكرة "الكلام المسيء" واتهامه بـ"العمالة".

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ قد أثار جدلا واسعا في مصر خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية.

ووجه تركي الحديث لعمرو قائلا: "80% إتكلموا عنك، عمرو أديب أنت مجتهد ورائع وشاطر.. لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية، ليرد عمرو أديب، قائلا: "ليا الفخر".

وتسبب حديث تركي آل الشيخ في جدل واسع في مصر.

المصدر: RT