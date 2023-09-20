بعد ساعات من تصريحات أردوغان عن مصر.. فيديو يرصد رد فعل وزيري خارجية مصر وتركيا في نيويورك

أظهر فيديو لحظة لقاء وزيري خارجية مصر وتركيا صدفة في نيويورك خلال المشاركة فى أعمال الشق الرفيع المستوى من الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وجاء لقاء وزيري خارجية مصر وتركيا سامح شكري وهاكان فيدان، بعد ساعات من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، حيث أكد عزم بلاده على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع مصر.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، قال رجب طيب أردوغان: "عازمون على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية".

كما شدد أردوغان على أنه "يتعين على دول العالم تقديم الدعم للدول الإفريقية حتى تتمكن من مواجهة أزماتها"، مضيفا:" ندعو الجميع إلى التضامن لإيجاد حلول للأزمات العالمية".

المصدر: RT