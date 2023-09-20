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الجيش المصري ينشر فيديو يكشف حجم الكارثة في ليبيا

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينشر فيديو يكشف حجم الكارثة في ليبيا
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نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو، من طائرة عسكرية يكشف عن حجم الكارثة والدمار في ليبيا.

وظهر في الفيديو الذي نشرته القوات المسلحة المصرية، حجم السيارات المدمرة، بالإضافة إلى سقوط سيارات أخرى في البحر المتوسط وانهيار بعض الجسور في البلاد.

وأكدت القوات المسلحة المصرية في وقت سابق ارسال عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية لانتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

وحذر كل من الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

المصدر: RT

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