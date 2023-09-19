ليبيا.. فرق الإنقاذ الجزائرية تعلن انتشال عشرات الجثث خلال يوم واحد في درنة

تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، من انتشال عشرات الجثث للضحايا خلال يوم واحد بمدينة درنة الليبية، التي تشهد مأساة وخسائر كارثية، نتيجة العاصفة "دانيال".

وأكد بيان الحماية المدنية، أن عملية البحث من طرف عناصر الإنقاذ الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، حصيلة تدخلات فرق الانقاذ الجزائرية الموفدة إلى مدينة درنة الليبية.

#فيضانات_درنة

فيديو لتدخلات فريق الانقاذ بمدينة درنة الليبية. pic.twitter.com/FSS5gYyVmr — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 17, 2023

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم انتشال 61 ضحية، خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 198 ضحية منذ بداية العملية.

#فيضانات_درنة

🔴 حصيلة تدخلات فريق الحماية المدنية بمدينة درنة الليبية

✅️تم انتشال نهار اليوم 61 ضحية متوفية ليرتفع العدد الإجمالي 198 ضحية pic.twitter.com/SFULpQD3ND — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 19, 2023

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف مستمرة في درنة الليبية من طرف فرق الإنقاذ من مختلف الدول.

وانتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو لقوات الجيش المصري المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في ليبيا، وهي تنتشل الجثث والسيارات الغارقة في مياه البحر في درنة شرق ليبيا.

هذا وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الغواصين التابعين لها في قوام فرق الإنقاذ الروسية، باشروا تمشيط قاع ميناء درنة شرقي ليبيا بحثا عن جثث ضحايا الإعصار. بحيث يستخدم الغواصون الروس أجهزة خاصة لمسح قاع البحر على عمق يصل إلى 8 أمتار.

ونشرت فرق الإنقاذ الروسية مستشفى متنقلا ومعسكرا ميدانيا في مدينة درنة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين وتنفيذ عمليات الإنقاذ الطارئة.

كما أشاد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، بالجسر الجوي الروسي لإغاثة متضرري الإعصار الذي دمر قرى بالكامل، وقضى على عائلات بأكملها.

وأحدثت العاصفة "دانيال" في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة، مع تسجيل ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا ارتفاعا هائلا في ظل وجود آلاف المفقودين.

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المصدر: RT