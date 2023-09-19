تداول فيديو للاعتداء على سياح مصريين في ميدان تقسيم بتركيا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الأتراك على سياح مصريين في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول.

إعتداء جبان ليلة البارحة في ميدان تقسيم على سياح مصريين في محل حافظ مصطفى بعد اعتراضهم على الفاتورة حيث تم تسجيل اطباق لم يطلبوها ولم يستلموها ، وانظر الى الجبناء كيف تجمعوا على شخصين الحقيقة لا اعلم اذا هذا سلوكهم وهذه ثقافتهم مالسر في سفر الناس اليهم ؟؟؟!!!! pic.twitter.com/sRivyKM6Hv — Esmael Albasri إسماعيل بن عبدالله البصري (@AlbasriEsmael) September 19, 2023

ووفقا لناشري الفيديو جاء الاعتداء على المصريين بعد اعتراضهم على الفاتورة، حيث تم تسجيل أطباق لم يطلبوها ولم يتم تقديمها لهم من قبل القائمين على المطعم.

وأظهر الفيديو اعتداءات بالأيدي من قبل الأتراك على المصريين، ونشوب مشاجرة بالأيدي بينهم بأحد شوارع ميدان تقسيم في إسطنبول، وذلك بعد يوم واحد من واقعة اعتداء أتراك على مواطن كويتي وأسرته بالضرب العنيف خلال قضائهم عطلة سياحية بتركيا جدلًا واسعًا.

وعلق أحد المستخدمين ويدعى إسماعيل بن عبدالله البصري قائلا في تغريدة له: "اعتداء جبان ليلة البارحة في ميدان تقسيم على سياح مصريين في محل حافظ مصطفى بعد اعتراضهم على الفاتورة حيث تم تسجيل اطباق لم يطلبوها ولم يستلموها، وانظر إلى الجبناء كيف تجمعوا على شخصين، الحقيقة لا أعلم إذا هذا سلوكهم وهذه ثقافتهم مالسر في سفر الناس اليهم ؟؟؟!!!!".

في حين علق آخر ويدعى أبو ناصر قائلا: "ميدان تقسيم، ضرب الأتراك سواح عرب من مصر. أمام محل حافظ مصطفى. وللأسف ولا تركي واحد يقف في صف العربي لو يموت كل الأتراك ضده".

وجاءت واقعة اعتداء الأتراك على السياح المصريين عقب يوم من اعتداء آخر على سائح كويتي وأسرته في تركيا بصورة عنيفة.

المصدر: القاهرة 24