مجلس الوزراء الكويتي عن حكم "الاتحادية العراقية": ادعاءات تاريخية "باطلة"

وصف مجلس الوزراء الكويتي ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله بين البلدين بأنه "ادعاءات تاريخية باطلة".

وأقادت صحيفة "القبس" بأن مجلس الوزراء أحيط علما في اجتماعه الأسبوعي بتسليم وزارة الخارجية، أول من أمس (الأحد)، مذكرة احتجاج للسفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من "ادعاءات تاريخية باطلة" في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت والحكومة العراقية، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأوضحت "القبس" أن مجلس الوزراء الكويتي اطلع على البيان الصادر بعد الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العربية، الذي عُقد يوم الأحد، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش المجلس الوزاري تطورات هذا الملف، ودعا العراق في بيان مشترك إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، مؤكدا أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833.

المصدر: "القبس"