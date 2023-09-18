مباحثات بين الرئيسين الجزائري والإيراني بمقر الأمم المتحدة (فيديو)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

ويأتي هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وأجرى تبون محادثات مع رئيس غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، بمقر الأمم المتحدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، حضر اللقاء وزير الخارجية أحمد عطاف، والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع.

كما استقبل الرئيس الجزائري، في مقر إقامته بمدينة نيويورك، نظيره السويسري ألان برسات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني بحث مع نظيره الجزائري على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مثمناً مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

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المصدر: RT