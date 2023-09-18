مصر.. نجيب ساوريس يرد على تصريح منسوب له بشأن أحقية السيسي في الانتخابات الرئاسية

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريح منسوب له بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة وأحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز فيها.

وفي التفاصيل، نشر أحد الحسابات في منصة "إكس" تصريحا منسوبا لساويرس جاء فيه: "نجيب ساويرس عن الانتخابات الرئاسية: هو في أحق من السيسي علشان ننتخبه؟"

هذا ورد ساويرس على المنشور بإعادة نشره، وقال: "قلنا Fake"، فيما كان قد نفى صحة التصريح قبل ذلك بوقت قصير.

المصدر: RT