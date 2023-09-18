الكشف عن المواد التي نقلتها حاملة المروحيات المصرية المرسلة إلى ليبيا بتوجيه من السيسي

كشفت مصادر لـRT أن حاملة "ميسترال" المصرية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسالها إلى ليبيا لدعم عمليات البحث والإنقاذ، وصلت إلى ليبيا وبدأت تفريغ حمولتها منذ 24 ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن حاملة المروحيات المصرية تحمل 102 حاوية، 79 منها بمستلزمات إعاشية عاجلة ومواد غذائية متنوعة، ومستلزمات طبية مختلفة ومستشفيات ميدانية متكاملة التجهيز.

ولفتت المصادر إلى أن الجانب الليبي وضع خطة بالتنسيق مع الجانب المصري لتنسيق توزيع المساعدات على المنكوبين، وإنزال الحاويات والمعدات الثقيلة من حفارات ورافعات ومولدات كهربائية.

وقام الهلال الأحمر الليبي بمدينة البيضاء بإنزال جوي لتقديم المعونات الإنسانية لعدد 100 أسرة من منطقة الوادي الحمر، وذلك بعد ان تعثّرت جهود الوصول البري لهم بسبب الدمار الذي طال الطرقات المؤدية للمنطقة، وهذه العملية تمت بالتنسيق مع القيادة العامة وبالتعاون مع سلاح الجو المصري.

وتستخدم القوات الجوية المصرية طائرات "شينوك" لتموين السكان الذين انقطعت الطرق إليهم بمناطق جنوب المدينة، كما تنفذ قوات الإنقاذ المصرية على الأرض عمليات صعبة لانتشال الجثث.

المصدر: RT