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بالفيديو.. السيول تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. السيول تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها في سلطنة عمان
Gettyimages.ru
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أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا شديدة تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها بمنطقة سمد الشان التابعة لولاية المضيبي في سلطنة عمان. 

وشهدت ‏ولاية المضيبي في سلطنة عمان، يوم الأحد، جريانا للسيول جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وأفادت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان أن المناطق الصحراوية من محافظة الداخلية شهدت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح على أجزاء من جبال الحجر ومحافظة الظاهرة.

المصدر: RT

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