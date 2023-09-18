بالفيديو.. السيول تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها في سلطنة عمان

أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا شديدة تجرف سيارة وكل ما يعترض طريقها بمنطقة سمد الشان التابعة لولاية المضيبي في سلطنة عمان.

وشهدت ‏ولاية المضيبي في سلطنة عمان، يوم الأحد، جريانا للسيول جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وأفادت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان أن المناطق الصحراوية من محافظة الداخلية شهدت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة.

كما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح على أجزاء من جبال الحجر ومحافظة الظاهرة.

انجراف مركبة بسمد الشأن نتيجة الأمطار الغزيرة وجريان الأودية pic.twitter.com/zl5l09SGKR — جريدة الرؤية / ALROYA.OM (@AlroyaNewspaper) September 17, 2023

المصدر: RT