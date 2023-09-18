حركة فتح تنعي "الفنان الفدائي" اللبناني "أبو علي"

نعت حركة "فتح" الفلسطينية اليوم الإثنين، "المناضل الكبير الفنان الفلسطيني والعروبي" حسين منذر" أبو علي"، الذي غيبه الموت مساء أمس الأحد، بعد مسيرة فنية ونضاليّة حافلة بالعطاء.

وفي بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، قالت حركة "فتح" إن "الفنان الراحل التحق منذ باكورة حياته بالثورة الفلسطينيّة، ونظرا لموهبته الفنيّة المتفردة، فقد عبر عن هموم شعبنا ومعاناته ونضاله وبطولاته عبر ما تشدوه حنجرته من أناشيد وطنيّة، ترعرعت عليها أجيال متلاحقة من جماهير شعبنا".

وأشارت إلى أن "صوت أبو علي لن يغيب لأن أعماله الفنية التي استطاع أن يوصل من خلالها صوت الشعب الفلسطيني إلى كل دول العالم، ستصدح من حناجر الأحرار، وستبقى محفورة في عقول وقلوب أبناء شعبنا إلى الأبد".

وأعربت "فتح" عن خالص تعازيها لذوي الفنان الراحل وزملائه، ولعموم جماهير شعبنا في الوطن والشتات.

ورحل عن عالمنا مساء يوم الأحد، مطرب الثورة الفلسطينية وقائد فرقة العاشقين الفنان اللبناني حسين منذر" أبو علي"، الذي يعد "فنانا وفدائيا، تشرّب في أحاسيسه ووجدانه، روح الانتماء لفلسطين".

المصدر: "وفا"