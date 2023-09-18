الرئيس الفلسطيني ينعى "قائد العاشقين" حسين منذر: سيبقى خالدا في وجدان شعبنا

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفنان قائد فرقة العاشقين، حسين منذر" أبو علي"، الذي غيبه الموت مساء أمس الأحد.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن عباس "ينعى، إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وامتنا العربية، وأحرار العالم، فنان الثورة الفلسطينية، قائد فرقة العاشقين، المناضل الكبير الفلسطيني والعروبي حسين منذر" أبو علي"، ".

وقال إن "فلسطين فقدت ابنا من أبنائها المناضلين الأوفياء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الثورة الفلسطينية، عبر مسيرة فنية ونضالية شكل خلالها نموذجا فنيا سيظل خالدا في الوجدان الوطني الجمعي لشعبنا".

وأضاف عباس أن "الفنان الراحل حول بأغانيه وأناشيده الوطنية تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة ومعاركها وبطولاتها إلى صورة حية؛ من خلال فرقة العاشقين التي اقترن اسم الفنان الراحل بها".

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وعبر الرئيس الفلسطيني عن تعازيه الحارة لأسرة الراحل أبو علي وأصدقائه ومحبيه، مؤكدا أن ذكراه ستبقى حاضرة في نفوسنا، كواحد ممن أعطوا من أعماق قلوبهم وروحهم وإبداعهم، أجمل ما لديهم ليبقى اسم فلسطين عاليا خفاقا.

ولد الفنان الراحل حسين منذر في بعلبك، وهو فنان من أصل لبناني وقائد فرقة أغاني العاشقين الفلسطينية، التي اشتهرت بالاغاني الوطنية الفلسطينية والتراثية.

وقد غنى الراحل حسين منذر، لفلسطين واضعاً بصماته الصوتية على ما يزيد عن 300 اغنية وطنية، ومن أشهر اغانيه: من سجن عكا وطلعت جنازة، وياطالع ع جبال النار، واشهد يا عالم علينا وعبيروت، وهبت النار، بالإضافة إلى عدد كبير جداً من الأغاني.

وكان الفنان الراحل أحد المؤسسين لفرقة العاشقين عام 1978 باشراف دائرة الثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، وبشخص رئيسها في تلك الفترة المرحوم عبد الله الحوراني (أبو منيف).

وقد منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنان المناضل حسين منذر، في العام 2018، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الابتكار".

المصدر: وفا