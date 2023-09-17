الجزائر.. توقيف مشتبه بإضرامهما النار في غابات ولاية بجاية

تمكنت عناصر الدرك الوطني في الجزائر يوم الأحد من توقيف شخصين يشتبه بإضرامهما نار الحرائق في غابات بني مليكش "تازمالت" بمنطقة بجاية.

وذكر الدرك الوطني في بيان أن الأمر يتعلق بشخصين يدعيان "ف.س.و" و "ع.ر"، ويبلغان من العمر 44 و60 عاما، فيما لا يزال التحقيق متواصلا لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق وتوقيف المتسببين فيها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تطرقت مصالح الحماية المدنية إلى آخر حصيلة سجلتها بخصوص حرائق الغابات، في مختلف ولايات الجزائر، مشيرة إلى أن 4 حرائق في ولاية بجاية كانت لا تزال عملية الاخماد فيها متواصلة، بينما جرى إخماد حريق واحد إخماداً نهائيا.

وعملت قوى الحماية المدنية على إخماد 3 حرائق في ولاية جيجل و3 حرائق في ولاية تيزي وزو، فيما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة.

وواصلت الحماية المدنية إخماد حريقين في ولاية سكيكدة، بينما تم إخماد حريق واحد تحت الحراسة.

وفي ولاية البليدة، جرى العمل على إخماد حريق، في حين تم إخماد حريق تحت الحراسة، بالإضافة إلى إخماد حريق واحد تحت الحراسة في ولاية البويرة.

المصدر: "النهار"