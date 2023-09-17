ليبيا.. مقتل 4 أفراد من فريق إغاثة يوناني بحادث سير خلال توجهه إلى درنة

أفاد وزير الصحة الليبي بالحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل اليوم الأحد، بمقتل 4 أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير بعيد وصولهم البلاد للمشاركة بعمليات البحث والانقاذ.

وفي مؤتمر صفحي بمدينة درنة، أوضح عثمان عبد الجليل أن "الحادث الرهيب" وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا.

وأضاف الوزير عبد الجليل: "الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا..قتل أربعة منهم وأصيب ال15 الآخرون..ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج".

وأشار إلى أن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

هذا وأكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.

وذكرت السلطات اليونانية أن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.

وكانت قد اجتاحت الأحد الماضي عاصفة ناجمة عن الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين، فيما تسببت السيول والفيضانات باختفاء أحياء بأكملها، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق بمدينة درنة وجوارها.

هذا وتعمل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية على تكثيف جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في أرجاء المدينة.

المصدر: "فرانس برس"