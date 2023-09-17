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مسرور بارزاني يعلن التوصل إلى اتفاق مثمر مع السوداني

أخبار العالم العربي

مسرور بارزاني يعلن التوصل إلى اتفاق مثمر مع السوداني
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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني التوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وقال بارزاني: "تم التوصل إلى اتفاق مثمر مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لتأمين رواتب المواطنين"، معربا عن شكره للجميع على "صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".

كما شكر "القوى السياسية في العراق والقوى السياسية الكردستانية، والكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي وكل من ساهم في إنجاح هذه المهمة".

المصدر: RT

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