انتخابات الرئاسة المصرية.. بدراوي يطالب باجتماع "هيئة الوفد" لحسم مرشح الحزب

قال فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري إن ترشحه لسباق الرئاسة، مرهون بتطبيق اللائحة داخل الحزب.

وأكد في تصريحات لقناة "النهار" المصرية تعليقا على ترشح رئيس الحزب عبد السند يمامة "الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص، وهي من اختارته رئيسا للحزب، فلماذا يرفض دعوتها".

وقال مخاطبا يمامة "خايف من ايه؟".

ولفت إلى أن "الهيئة العليا للحزب تؤيد وجهة نظره، ولابد أن تطالب رئيس الحزب الالتزام باللائحة ودعوة الهيئة الوفدية"، مبينا أن يمامة أعلن نيته الترشح في اجتماع غير رسمي، ولم يطرح نفسه أمام الهيئة العليا الوفدية.

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ومن المرجح إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر قبل نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من العام المقبل، وسط توقعات ببدء تسجيل المرشحين الشهر المقبل.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

المصدر: الشروق