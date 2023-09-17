 
مباشر

ليبيا.. هيئة البحث عن المفقودين أجرت 360 فحص DNA لجثث الضحايا في درنة

أخبار العالم العربي

ليبيا.. هيئة البحث عن المفقودين أجرت 360 فحص DNA لجثث الضحايا في درنة
AP
درنة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w26p

أعلن فريق الطوارئ الحكومي في طرابلس أن هيئة البحث عن المفقودين أجرت 360 فحص DNA لجثث ضحايا الإعصار في درنة.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل

وأضاف الفريق في بيان له اليوم الأحد: "سيتم خلال الأيام القادمة معرفة الأعداد الدقيقة للقتلى والمفقودين" مشيرا إلى أن "هناك دمارا كبيرا جدا في درنة شمل أكثر من 5500 منزل ومبنى".

وأكد فريق الطوارئ الحكومي على أن حالة الطوارئ ستستمر في المناطق المتضررة لعام كامل.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"