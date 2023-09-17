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الداخلية المصرية تنفي حدوث إضرابات في مراكز الإصلاح والتأهيل

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الداخلية المصرية تنفي حدوث إضرابات في مراكز الإصلاح والتأهيل
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نفت وزارة الداخلية المصرية ما تنشره قنوات جماعة الإخوان عن "إضرابات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل" في مصر.

وقالت الداخلية في بيانها صباح اليوم الأحد: "نفى مصدر أمنى صحة ادعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث لا يوجد أية إضرابات بأى من مراكز الإصلاح والتأهيل حاليا".

وأضافت: "ذلك يأتى ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".

المصدر: RT

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