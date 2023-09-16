مصر.. افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم والسفير التركي يعلق (صور)

افتتح وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال يوم السبت مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بعد الانتهاء من ترميمه.

وفي هذه المناسبة، أوضح الوزير أحمد عيسى، أن هذا الجامع (المعروف باسم سارية الجبل)، يعد جزءا من تراث مصر الحضاري، وأن مشروع ترميمه يعد أحد أهم وأدق مشروعات الترميم التي نجحت الوزارة في الانتهاء منها وافتتاحها في الآونة الأخيرة، متمنيا أن يستمتع الزائرون المصريين والأجانب بهذا الأثر الفريد وتصميماته الفنية وتاريخه بصفة خاصة، وتاريخ القاهرة التاريخية بصفة عامة.

ووصف افتتاح المسجد اليوم بـ"الاستثمار الكبير في مجال السياحة"، حيث يساهم في تقديم تجربة سياحية خاصة للزائرين من المصريين والسائحين من كل دول العالم.

من جهته، وجه السفير التركي لدى مصر، صالح موتلو شن، الشكر للحكومة المصرية، على افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم، حيث كتب في "فيسبوك": "تم اليوم افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم، وهو أول مسجد تم انشاؤه على الطراز العثماني في مصر، بعد أعمال الترميم المستمرة".

وأضاف: "أود أن أشكر السلطات المصرية على الرعاية التي أبدتها لإخراج هذا الأثر القيم من تاريخنا المشترك بهذه الصورة الرائعة".



هذا وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إلى أن العمل بمشروع ترميم المسجد بدأ في عام 2018، واستغرق نحو 5 سنوات بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين جنيه.

وبين أن جميع الأعمال تمت تحت إشراف قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والتي شملت أعمال الترميم المعماري والدقيق وإزالة التكلسات، والأتربة، والاتساخات وتقوية النقوش، وتقوية وعزل الأخشاب وعمل الصيانة اللازمة للرخام.

المصدر: "الشروق"