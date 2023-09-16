السيسي: لدينا محطات كهرباء قادرة على إنتاج الكمية المطلوبة وما يفيض عنها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن الدولة لديها محطات كهرباء قادرة على إنتاج الكمية المطلوبة وما يفيض عنها.

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وخلال لقاء مع أهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، أوضح عبد الفتاح السيسي قائلا: "إحنا عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء اللي إحنا عاوزينها وبزيادة أوي كمان"، لافتا إلى أن الدولة أعدت موازنة على أساس توفير الغاز والبترول بقيمة 65 دولارا للبرميل، بما أن سعر البرميل ارتفع حاليا إلى 90 دولارا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمة الاقتصادية لها انعكاس على أساس الكثير من المستلزمات التي توفرها الدولة، مضيفا: "حد ممكن يقولي إحنا بننتج غاز.. ده من فضل ربنا علينا.. ده لو مكنش عندنا إنتاج غاز المشكلة كانت هتبقى كبيرة أوي".

وأجرى السيسي اليوم زيارة لقرية سدس الأمراء، تخللها افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف.

وكان موقع "مصراوي" قد ذكر نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن أي تعليمات لم تصدر بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال بشأن الكهرباء في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن القرار لا يزال ساري المفعول حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في الـ31 من يوليو الماضي خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، سيتم تنفيذها ابتداء من الساعة 12 ظهرا، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

المصدر: "الشروق" + "مصراوي"