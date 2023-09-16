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مصر.. الزيادة السكانية تهدد نصيب الفرد من مياه النيل

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مصر.. الزيادة السكانية تهدد نصيب الفرد من مياه النيل
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أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع الزيادة السكانية المضطربة، فإن نصيب الفرد من المياه في البلاد يتناقص بشكل ينذر بالخطر.

ووفق موقع "الشروق"، تراجع متوسط نصيب الفرد من مياه النيل إلى 526.1 متر مكعب في عام 2023

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وبلغ عدد سكان مصر 14.2 مليون نسمة عام 1927 وسجل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل حينها 3914.5 متر لينخفض الآن إلى 526.1 متر.

ومع الزيادة السكانية المتسارعة تناقص متوسط نصيب الفرد من مياه النيل خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9 متر عام 2014، وسجل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 546.8 متر عام 2021، ثم انخفض إلى 539.4 عام 2022، وتراجع ليسجل 526.1 عام 2023.

وأظهرت بيانات إحصائية أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالميا من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيا والأولى على مستوى الدول العربية.

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2032 إلى 123.7 مليون في حال توقف معدل الإنجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ليصل إلى 146 مليون عام 2042.

وسيصل متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 448.7 متر عام 2032، و380.1 متر عام 2042.

المصدر: shorouknews

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