رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الرئيس الفنزويلي بالجزائر

حل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مساء الخميس، بالجزائر، قادما من الصين.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن مادورو حل بمطار العاصمة في إطار "توقف تقني".

وكان في استقبال الرئيس الفنزويلي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، حيث أجريا محادثات ثنائية.

وحل الرئيس مادورو بالجزائر العاصمة، قادما من الصين حيث قام بزيارة دولة بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وكان الرئيس مادورو قد أعلن في وقت سابق، خلال زيارته الصين أن رائد فضاء فنزويلياً سيكون "عاجلا أو آجلا" ضمن البعثة الصينية إلى القمر.

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام جزائرية