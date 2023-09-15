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مصر.. مئات المصلين يترحمون على أرواح ضحايا المغرب وليبيا (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. مئات المصلين يترحمون على أرواح ضحايا المغرب وليبيا (صور)
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أدى المئات من المصلين بالجامع الأزهر اليوم صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة "دانيال" في ليبيا.

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صور لجنود مصريين في درنة الليبية
صور لجنود مصريين في درنة الليبية

وكان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للتضامن من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

المصدر: RT

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