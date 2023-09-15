مصر.. أبطال روسيا يوجهون رسالة من سيناء بعد هجوم سمكة القرش في دهب (فيديو)

وجه أبطال روسيا في "الكيك بوكسينغ" رسالة من مصر وخاصة من مدينة دهب المصرية، والتي شهدت مؤخرا حادث هجوم سمكة قرش على مواطنة مصرية أدى لإصابتها إصابة بالغة وبتر ذراعها.

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وقال أحد الأبطال المشاركين في مهرجان "سيناء عاصمة السلام"، الذي يعقد تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بمدينة دهب المصرية، في حديثه لـRT إنه يشكر الجميع على استضافتهم في هذا المهرجان الرائع حيث يجرى كل شئ على ما يرام.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر، ورغم هجوم سمكة القرش منذ أيام إلا أن الطقس والبحر والغوص في المياه المصرية أثار إعجابه بشكل كبير.

وأشار إلى أنه بالتأكيد يمكن للجميع أن يأتي إلى مصر بكل سهولة، ولكن بدون خجل يمكن القول إنه يجب الحذر والنظر بتمعن عند السباحة والتأكد من عدم وجود أسماك القرش في أي مكان.

ويهدف المهرجان إلى تنشيط حركة السياحة بوجه عام، والسياحة الرياضية على وجه الخصوص، حيث من المقرر أن أن يشهد المهرجان تنظيم بطولة دولية في رياضة "الكيك بوكسينغ" بمشاركة 22 لاعبا محترفا من عدة دول مختلفة مثل روسيا ومصر وكازاخستان وهولندا والسودان والأردن.

ومن المقرر أن تعقد الجهات المنظمة للمهرجان مؤتمرا صحافيا مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل المهرجان كخطوة ترويجية للسياحة الرياضة في مدينة دهب.

وقال المهندس على خليفة، أحد منظمى مهرجان سيناء عاصمة السلام، إن "السياحة في سيناء حالة خاصة في النمط السياحي، وما نروج له هو إحداث تنمية في عالم الرياضة السياحية".

من جانبه، أفاد الكابتن محمد عبده، بطل العالم في الكيك بوكسينج، بأن مهرجان سيناء عاصمة السلام جاء لإحياء التواصل المجتمعي بين أهل سيناء والعالم، كنوع من السياحة الرياضية، لتروج لفكرة أن مدن سيناء قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

وكانت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد قد أكدت أنه تقرر غلق أحد شؤاطىء مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

وورد بلاغ الي غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الاحترازية الواجبة.

المصدر: RT