الجيش المصري يرسل سفينة حربية ضخمة إلى ليبيا (فيديو)

رصد تلفزيون المسار الليبي لحظة وصول سفينة حربية مصرية ضخمة إلى مدينة درنة المنكوبة جراء إعصار "دانيال" المدمر.

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ومن المتوقع أن تعمل القطعة الحربية المصرية، على نقل الجثث وتقديم عمليات الدعم والإنقاذ بحرا، بسبب العوائق والركام المتواجد على الطرق والذي يصعب عملية الوصول إلى بعض المناطق في درنة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قرر إرسال سفينة ميسترال الحربية إلى ليبيا، للعمل كمستشفى ميداني وصرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في إعصار دانيال في ليبيا.

وأوعز الرئيس المصري بتوجيه ميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لإعفاء الأشقاء في ليبيا من أية أعباء.

كما قرر الرئيس المصري إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الليبين الذين فقدوا ديارهم.

المصدر: RT + المسار