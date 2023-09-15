الدبيبة يلتقي فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة: وجودكم له دلالات كبيرة (فيديو)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة الذي وصل إلى ليبيا للمشاركة في عمليات الإغاثة عقب كارثة إعصار "دانيال".

وقال الدبيبة للفريق الفلسطيني: "ألمنا ألمكم، وألمكم ألمنا. نحن نشعر بجميع مشاعر الشعب الفلسطيني وأحاسيسه"، متمنيا لأعضاء الفريق "التوفيق في مهمتهم الصعبة".

كما شكر الشعب الفلسطيني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكل أعضاء الفريق والحكومة، وأضاف: "لقد كفيتم ووفيتم.. وإن شاء الله نرد المعروف في الفرح وليس الحزن".

ولفت إلى أن "وجود الطاقم الفلسطيني له أبعاد أخرى، ودلالات كبيرة جدا، ويدل أننا لا يمكن أن ننسى فلسطين".

يذكر أن لقاء وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما أثار جدلا كبيرا. وأعلن الدبيبة على أثره إقالة المنقوش، خلال زيارة قام بها لسفارة دولة فلسطين، مشددا على أن موقف المنقوش لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.

هذا وأكدت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" أن الدبيبة كان على علم بالمباحثات بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي، وأنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع حين كان في زيارة إلى روما.

وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء قام بترتيب لقاء المنقوش وكوهين بالتنسيق مع وزيرة الخارجية، وأن المنقوش قدمت إحاطة لرئيس الوزراء فور عودتها إلى العاصمة طرابلس.

المصدر: RT + وكالات