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الداخلية المصرية تكشف حقيقة مهاجمة مجهولين لقرية سياحية بالعين السخنة في محافظة السويس

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الداخلية المصرية تكشف حقيقة مهاجمة مجهولين لقرية سياحية بالعين السخنة في محافظة السويس
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالحجارة في مدينة العين السخنة السياحية بمحافظة السويس.

وأوضحت الداخلية المصرية أنه "بالفحص تبينت حقيقة الواقعة، وجاء ذلك إثر ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 مشرفين أمن بالقرية)، طرف ثاني: (مالك إحدى الشاليهات بذات القرية و3 عاملين مصابين بكدمات وجروح متفرقة) وذلك بسبب مخالفة الطرف الثاني التعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهي بالقرية، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي".

وأضافت أن "الطرفين قاما بالتعدي على بعضهما البعض، وحدوث تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية".

كما تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية

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