كشف حقيقة مقطع فيديومتداول "لإنقاذ الجيش المصري طفلا عالقا في سيول ليبيا" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لفريق من الجيش المصري ينقذ طفلا عالقا وسط السيول في ليبيا، فما حقيقته؟

وقد تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر مروحية يتدلى منها رجل إنقاذ ويسحب شخصا عالقا وسط مياهٍ جارفة وموحلة، مع تعليق "الجيش المصري خلال عمليات الإنقاذ في ليبيا"، إثر العاصفة "دانيال" التي ضربت الشمال الليبي بعد ظهر الأحد، وتسببت بانهيار سدين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.

ويأتي تداول هذا المقطع مع بدء التعبئة في ليبيا وفي الخارج لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمّرة.

صحيح أن السلطات المصرية أرسلت مساعدات ومعدات عسكريّة إلى ليبيا، إلا أن هذا الفيديو يعود لإنقاذ طفلٍ في موريتانيا عام 2022، إذ إنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى النسخة الأصليّة منه المنشورة في موقع يوتيوب قبل أكثر من سنة، حيث جاء في التعليق المرافق أنّ الفيديو يظهر "لحظة إنقاذ الطفل الموريتاني شبو"، وفق ما أكدت "فرانس برس".

وأرشد البحث باستخدام كلمات مثل "انقاد الطفل شبو موريتانيا" إلى مقالات إخبارية عدة تتحدّث عن عمليّة إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد، الملقب بـ"شبو" الذي علق وسط سيولٍ في مدينة بومديد وسط موريتانيا.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه أمس الأربعاء امرا بإقامة معسكرات إيواء للمتضررين الذين فقدوا ديارهم.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص عدا آلاف المفقودين وأغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: "فرانس برس" + RT