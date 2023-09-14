السفارة الروسية في مصر توجه نداء للسياح بعد هجوم القرش في دهب

وجهت السفارة الروسية في مصر نداء عاجلا للسياح الروس الذين يقضون إجازاتهم في المنتجعات المصرية، حول ضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة المصرية والسلطات المحلية.

إقرأ المزيد

وطلبت السفارة الروسية في مصر من السياح الالتزام بالقيود المفروضة على السباحة في المناطق المحظورة من قبل السلطات المصرية، بعدما أعلنت وزارة البيئة المصرية، تعرض امرأة مصرية لإصابة جراء هجوم سمكة قرش قبالة سواحل منتجع دهب.

وتم إغلاق أحد شواطئ دهب بعد الحادث، وطلبت وزارة البيئة تشكيل لجنة لتقييم الوضع وتحديد أسباب الحادث.

يذكر أن الغردقة شهدت في شهر يونيو الماضي مأساة تمثلت في مهاجمة قرش لأحد الشواطئ وقتل سائح روسي وسحبه إلى أعماق البحر أمام أعين الحاضرين الذين كانوا يسبحون بالقرب منه.

ووفقا للمصطافين، أغلقت السلطات جميع الشواطئ مؤقتا، خشية أن تجذب رائحة دماء الضحية في الماء أسماكا أخرى مفترسة.

المصدر: RT