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العراق.. الحكم بالإعدام على إرهابي فجر زائرين عام 2022

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العراق.. الحكم بالإعدام على إرهابي فجر زائرين عام 2022
مجلس القضاء الأعلى
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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة اليوم الخميس حكما بالإعدام على إرهابي فجر زائرين عام 2022.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن "التفجير راح ضحيته شهداء وأصيب آخرون في منطقة التاجي شمال بغداد".

وأضاف أن "الإرهابي صور الحادثة بعد أن فجر الزائرين بصفته واحدا من أعضاء عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT

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