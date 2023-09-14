العراق.. الحكم بالإعدام على إرهابي فجر زائرين عام 2022

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة اليوم الخميس حكما بالإعدام على إرهابي فجر زائرين عام 2022.

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وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي أن "التفجير راح ضحيته شهداء وأصيب آخرون في منطقة التاجي شمال بغداد".

وأضاف أن "الإرهابي صور الحادثة بعد أن فجر الزائرين بصفته واحدا من أعضاء عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT