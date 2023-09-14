إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا (صور)

أقلعت صباح اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار "دانيال" في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية.

وقال السفير الكويتي لدى ليبيا زياد المشعان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" قبيل إقلاع الطائرة إن "انطلاق ثاني رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي يأتي تنفيذا لتعليمات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لدعم الجهود الليبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة".

وأضاف المشعان أن "الجمعيات الخيرية الكويتية تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم التي تعتمد عليها الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين".

41 طناً من المواد الإغاثية من الكويت لمساعدة منكوبي ليبيا



-تحملها الطائرة الثانية من الجسر الجوي التي أقلعت اليوم الخميس https://t.co/7Q99JYcNhmpic.twitter.com/ClO5VZ6m7a — الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 14, 2023

وكانت أقلعت صباح أمس الأربعاء طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة المتضررين من الإعصار.

وتسببت العاصفة "دانيال" في سيول جارفة بمدينة درنة الأحد الماضي، أدت إلى جرف أحياء بأكملها، ودمار واسع في البنية التحتية، وانقطاع الخدمات، مما دعا الحكومة إلى إعلانها مدينة منكوبة.

وقال سعد الدين عبد الوكيل، مفوض وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم أمس الأربعاء إن عدد القتلى تخطى 6000 شخص، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي.

وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.

المصدر: "الأنباء" + RT