 
مباشر

"ويسترن يونيون" تزف بشرى للمتبرعين لضحايا زلزال المغرب حول العالم

أخبار العالم العربي

المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1lq

أعلنت شركة "ويسترن يونيون Western Union"، اليوم الخميس، عن تضامنها ودعمها للأفراد المتضررين من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العديد من المناطق في المغرب.

إقرأ المزيد
هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية
هزة أرضية جديدة تضرب الحوز المغربية

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن "ويسترن يونيون توفر لعملائها خدمة بدون رسوم من جميع أنحاء العالم على جميع التحويلات المالية المرسلة لدعم أهاليهم وأحبائهم المحتاجين في المملكة".

وشدد البلاغ على أن الخدمة متوفرة على التحويلات المالية النقدية لدى فروع الوكلاء حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، وكذالك التحويلات المالية عبر الحسابات المصرفية حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 11 أكتوبر المقبل.

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"