"ويسترن يونيون" تزف بشرى للمتبرعين لضحايا زلزال المغرب حول العالم

أعلنت شركة "ويسترن يونيون Western Union"، اليوم الخميس، عن تضامنها ودعمها للأفراد المتضررين من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب العديد من المناطق في المغرب.

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وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أن "ويسترن يونيون توفر لعملائها خدمة بدون رسوم من جميع أنحاء العالم على جميع التحويلات المالية المرسلة لدعم أهاليهم وأحبائهم المحتاجين في المملكة".

وشدد البلاغ على أن الخدمة متوفرة على التحويلات المالية النقدية لدى فروع الوكلاء حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، وكذالك التحويلات المالية عبر الحسابات المصرفية حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 11 أكتوبر المقبل.

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

Our hearts go out to all those affected by the earthquake in Morocco. To help you send support, we are offering zero transfer fees*. Read more: https://t.co/9G2aMm4Oo5

*Western Union also makes money from currency exchange. — Western Union (@WesternUnion) September 13, 2023

المصدر: RT