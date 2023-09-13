"ليبيا ذنبها غير مغفور".. مقتدى الصدر يعلق على كارثة إعصار "دانيال"

اعتبر زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر أن "ليبيا عليها ذنب غير مغفور" في إشارة لكارثة الإعصار في ليبيا وسقوط آلاف الضحايا والدمار الكبير الذي لحق بمدينة درنة وانهيار سدين.

علّق مقتدى الصدر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) على كارثة الإعصار "دانيال" الذي أصاب ليبيا، معتبرا أن ليبيا ارتكبت ذنبا غير مغفور بسبب "عدم كشفها عن مصير سيد المقاومة العربية اللبنانية السيد المغيب موسى الصدر".

وأثار تعليق الصدر، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في جزء من البيان الذي نشره بهذا الصدد: "أما ليبيا، فذنبها غير مغفور في عدم الكشف عن مصير سيد المقاومة العربية اللبنانية السيد المغيب موسى الصدر.. كل تلك الأمور يجب أن تُؤخذ بنظر الاعتبار… ومع ذلك فإننا نسأل الله السلامة للمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها حتى في ليبيا".

⭕️مقتدى الصدر في هرطقات اخرى حول ضحايا ليبيا 🇱🇾 الشقيقة



ذنبها لا يغتفر وهذا عقاب الله عليها بسبب تغييبها لموسى الصدر



مقتدى اصبح يتخبط يوميا مرة بشن حملة مبطنة ضد المغرب 🇲🇦 يتهمها بالفساد والشذوذ ومرة ضد ليبيا ساهمت بقتل موسى الصدر



وكأنه المندوب عن الله ويوزع صكوك العقاب على… pic.twitter.com/Ty6MV19VcN — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) September 12, 2023

ويوم الأحد الماضي، عزا مقتدى الصدر الكوارث الطبيعية والحروب إلى "الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد" في إشارة إلى الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم مؤخرا.

القائد السيد مقتدى الصدر :



أما ليبيا ، فذنبها غير مغفور في عدم الكشف عن مصير سيد المقاومة العربية اللبنانية السيد المغيب موسى الصدر .

كل تلك الامور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار … ومع ذلك فإننا نسأل الله السلامة للمؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها حتى في ليبيا #ربك_أوحى_لهاpic.twitter.com/7wQ88D2Ea8 — صباح الساعدي (@sabah_Alsaaedy) September 12, 2023

وقال عبر موقع "إكس": "ما دام البلاء على أهل الأرض مستمرا فهذا يعني أن سخط الله على أهل الأرض ما زال مستمرا، فقد كثرت الزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والحروب بسبب الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد".

من جهته، أكد المجلس البلدي بدرنة في شمال شرق ليبيا، يوم الاثنين الماضي، انهيار سدين من سدود وادي مدينة درنة.

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وأعلن المجلس البلدي في درنة عن خروج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات، ودعا الى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة جراء السيول والأمطار.

إلى ذلك، أعلنت ليبيا الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل المئات بسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرقات.

المصدر: RT