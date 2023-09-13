تونس.. فتح أبحاث للكشف عن أصحاب مواقع وصفحات وحسابات تُدار من الخارج تروج للإشاعات

فتحت النيابة العمومية بتونس تحقيقا للكشف عن هوية أصحاب ومستعملي صفحات وحسابات ومجموعات الكترونية تنتج وتروج وتعد إشاعات كاذبة للإضرار بالأمن العام.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني لـ"موزاييك"، إن التحقيق فتح عملا بالبلاغ المشترك الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال بتاريخ 23 أغسطس 2023.

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ومن بعض الصفحات والمواقع محل تتبعات جزائية لدى النيابة العمومية "سيب صالح"، "هيكل دخيل"، "بوليتيكات"، "قهواجي الداخلية"، "قرطاج أف أم"، "المارد التونسي لتطهير الداخلية"، "قهواجي البرلمان"، و"شلافطي قرطاج".

وأكد الترخاني أن هذه الصفحات تدار من خارج البلاد التونسية، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتتبع كل من يساهم ويشارك في نشر محتوى هذه الصفحات، مشيرا إلى أنه سيتم تتبعهم قضائيا.

وأفاد الحبيب الترخاني بأنه سيتم الإعلان تباعا عن بقية الصفحات محل التتبع بعد إجراءات البحث بخصوص التساخير والاختبارات الفنية.

أصدرت ثلاث وزارات تونسية، العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، في أغسطس، بيانا مشتركا بأنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها داخل وخارج البلاد.

وشددت الوزارات الثلاث على أنها ستتصدى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمس بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

المصدر: "موزاييك"