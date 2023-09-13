250 حالة وفاة.. وزيرة مصرية تكشف حقيقة ارتفاع حصيلة الضحايا المصريين في إعصار دانيال بليبيا

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، آخر تطورات عمليات إجلاء جثامين المصريين والمصابين من ليبيا وعدد محتمل لمن لقي مصرعه جراء العاصفة "دانيال".

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وأشارت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" يوم الأربعاء، إلى أن السلطات الطبية في مدينة طبرق الليبية هي من تعرفت على جثامين المصريين في ليبيا، موضحة أن بعض الأسر المصرية تعرفت على جثامين الضحايا، والآخرين لم يتم التعرف عليهم.

ولفتت إلى أنه تم التعرف على جثامين 86 ضحية مصرية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يمكن الجزم بأعداد الضحايا، لا سيما بعد ارتفاع أعداد الضحايا في ليبيا إلى 5300، لم يتم التعرف على الكثير منهم.

وعن حقيقة ارتفاع أعداد الضحايا المصريين إلى 250 حالة، قالت وزيرة الهجرة "نحتاج أولا التأكد، من خلال الأوراق الثبوتية لا سيما أن بعض المصريين في ليبيا يعملون بدون أوراق".

وجاء تصريح الوزيرة بعد تداول تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية في شرق ليبيا، المقدم طارق الخراز، الطي أعلن أن ضحايا العمالة المصرية جراء السيول في درنة بلغ 250.

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جدير بالذكر أن إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق الليبية أعلنت وصول 145 جثمانا للمصريين الذين لقوا مصرعهم شرق الأراضي الليبية.

وأوضحت إدارة أمن السواحل في مدينة طبرق أن الجثامين سيتم تغسيلهم وتكفينهم وإنهاء إجراءاتهم تمهيدا لإرسالهم للأراضي المصرية، ليجري دفنهم من قبل ذويهم، وذلك حسب وسائل إعلام محلية ليبية.

كما أن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أكد أن حصيلة الوفيات بين المصريين المقيمين في ليبيا جراء العاصفة "دانيال" ارتفعت إلى 250 حالة.

هذا، وأكدت أن مصر تعمل بكل جهد لإجلاء المصريين في ليبيا، موضحة أن وزارة الدفاع أرسلت 4 طائرات استطلاع جديدة للبحث عن جثامين مصريين أخرى أو مصابين لإجلائهم.

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وذكرت وزيرة الهجرة أن القنصل المصري في بنغازي قال لها إنه تم انتشال جثامين من البحر ولم يتم التعرف عليهم.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للقوات المصرية على نجاحها في إجلاء جثامين 87 مصريا من ليبيا، مؤكدة أن القوات المسلحة لم تتوان لحظة واحدة في إرسال الطائرات لإجلاء الجثامين.

وعن أعداد المصريين في ليبيا، نوهت بأنه وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة، فإن الأجانب في حدود 750 ألف أجنبي في ليبيا، لذلك لو افترض أن نصف هؤلاء مصريين، فإنه يقدر أن يكون هناك 400 ألف مصري في ليبيا مقسمين لـ300 ألف مصري في شرق ليبيا والباقي موزعين في أنحاء ليبيا، مؤكدة أن الوضع صعب جدا في ليبيا.

وناشدت وزيرة الهجرة، ضرورة التواصل فورا عبر رقمين منشورين في صفحات الوزارة بمواقع التواصل، حال توافر أي معلومات جديدة تُمكن السلطات المصرية من إنقاذ المصريين في ليبيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام