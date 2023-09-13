نشطاء سوريون ينشرون صورا وفيديوهات للهجوم الإسرائيلي على مناطق في ريف طرطوس الجنوبي
تداول نشطاء سوريون مساء يوم الأربعاء صورا وفيديوهات أفادوا بأنها توثق الهجوم الإسرائيلي على محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي.
وفي وقت سابق، أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية بأن هجوما إسرائيليا استهدف محور قرية الجماسة في ريف طرطوس الجنوبي.
من جهتها، أشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن دوي انفجارات سمع في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية.
وقالت نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس.
وأضاف المصدر أن العدوان تم عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية.
وأكد المصدر أن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها.
سماع دوي انفجارات بمطقة #الجماسة بريف #طرطوس الجنوبي والأنباء الأولية تشير إلى عدوان اسرائيلي pic.twitter.com/nCS2hQni7N— حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) September 13, 2023
❇️خاص - المركز الوطني للحوار - سوريا— المركز الوطني للحوار (@center1iq) September 13, 2023
📌 غارات اسرائيلية استهدفت القاعدة العسكرية بين قريتي #دير_الحجر و #الجماسة بريف #طرطوس قبل دقائق قليلة pic.twitter.com/7Q75Fc606V
#سوريا— Abdo Ahmad AlDibo (@al3rab963sy) September 13, 2023
الان || القوات الجوية الاسرائيلية تقصف ميناء #طرطوس#إسرائيلpic.twitter.com/eTnG8HD8lL
مصدر أمني رفيع:— نون والقلم ( نجلاء السعدي ) 🇸🇾 (@najlaasaadee) September 13, 2023
الدفاعات #الجوية_السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط بريف #طرطوس عبر طائرات صهيونية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة #السواحل_السورية والصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها pic.twitter.com/9gh6S6SB8W
دوي انفـجـارات في قرية #الجماسة بريف #طرطوس وسيارات الإطفاء تتوجه إلى المنطقة المستهدفة ننتظر التفاصيل من الاعلام الرسمي pic.twitter.com/FfwdtKENRf— علي الدندشي-alialdandashi (@alialdandashi) September 13, 2023
المصدر: وسائل إعلام سورية + مواقع التواصل