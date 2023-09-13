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مصر.. السيسي يصدر قرارات عاجلة بعد مقتل عشرات المصريين جراء إعصار دانيال في ليبيا

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مصر.. السيسي يصدر قرارات عاجلة بعد مقتل عشرات المصريين جراء إعصار دانيال في ليبيا
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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في إعصار دانيال في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات .. ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم".

وتابعت الرئاسة المصرية: "الرئيس يوجه الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة".

المصدر: RT

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