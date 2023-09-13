مصر.. السيسي يصدر قرارات عاجلة بعد مقتل عشرات المصريين جراء إعصار دانيال في ليبيا

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرف إعانات عاجلة لأسر المصريين المتوفين في إعصار دانيال في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات .. ويوجه بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم".

وتابعت الرئاسة المصرية: "الرئيس يوجه الشكر لأجهزة الدولة ولاسيما القوات المسلحة على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم في هذه المحنة الأليمة".

المصدر: RT