الإمارات تضيء برج خليفة بألوان علم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة "دانيال" (فيديو)

أضاءت دولة الإمارات برج خليفة في دبي بألوان علم ليبيا تضامنا مع الشعب الليبي جراء الفيضانات التي أصابت شرق البلاد وخلفت خسائر بشرية ومادية هائلة.

وعرض برج خليفة على واجهته رسالة كتب فيها: "من أهل الإمارات إلى ليبيا وشعبها الشقيق.. قلوبنا وعقولنا معكم، اللهم احفظ ليبيا وشعبها".

كما نشر حساب برج خليفة فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق على المقطع قائلا: "نضيء برج خليفة ‏تضامنا مع الشعب الليبي الشقيق على أثر الفيضانات التي أصابت البلاد، سائلين الله تعالى أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيرا".

وفي وقت سابق اليوم، وصل فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ إلى مطار بنغازي في ليبيا للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد وأودت بحياة الآلاف وخلفت دمارا هائلا.

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وباشر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ والذي يضم 34 فردا مزودين بالآليات والمعدات اللازمة، مهامه فور وصوله.

ويصنف فريق الإمارات للبحث والانقاذ من فئة "الثقيل" وهي بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والاتقاذ إقليميا ودوليا وفق المتطلبات والمعايير والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT في ليبيا بأنه تم دفن ما يقارب 4000 جثة من ضحايا السيول في مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة "دانيال"، منها 3650 في مقابر جماعية، و350 في مقبرة مرتوبة.

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وذكر المراسل أن عمليات الدفن أجريت تحت إشراف الجهات المختصة من الوحدات العسكرية والهلال الأحمر.

هذا، وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

المصدر: RT