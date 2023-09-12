خبير زلازل يحذر المصريين من الزلازل القادمة من السعودية واليونان

قال أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري صلاح الحديدي إن الزلازل في حال حدوثها على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، سيكون له تأثير مباشر على مصر.

وقال الحديدي: "يمكننا القلق حال حدوث زلزال على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأنه سيكون لها تأثير مباشر على مصر".

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وأضاف: "زلزال المغرب لن يكون له أي تأثيرات على مصر وذلك لبعد المسافة، ولكن نقلق من حدوث الزلازل القادمة من السعودية وشمال مصر من اليونان".

وتابع: "الزلازل بتاعتنا على قدنا، وبقول لأهالينا متقلقوش واطمنوا إحنا بعيد عن الزلازل التدميرية".

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وأعلنت الداخلية المغربية، الثلاثاء، أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت 2901 شخص فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: بوابة فيتو المصرية