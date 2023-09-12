تونس.. بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال ونائب سابق بالبرلمان

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في تونس أصدر مساء يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والنائب السابق، محمد فريخة.

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وقالت الإذاعة التونسية الخاصة إن وحدة مختصّة من الحرس الوطني، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ألقت القبض على محمد فريخة بإحدى الولايات خارج العاصمة.

وجاءت عملية إيقاف فريخة تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر يوم الاثنين بطاقة جلب قضائية في حق فريخة الذي شملته الأبحاث المتعلقة بالفساد المالي والإداري بشركة بترولية حكومية.

جدير بالذكر أن القضاء التونسي قرر إيداع وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، بالإضافة إلى إطارين سابقين بالشركة البترولية، السجن.

المصدر: "موزاييك"