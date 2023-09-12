إصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار في بلدة حوارة بالضفة الغربية

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، إصابة مستوطنين اثنين في حادث إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن المستوطنين تعرضا لإطلاق نار من سيارة مسرعة، أحدهما أصيب في الجزء العلوي من جسمه، والثاني في الجزء السفلي، مشيرة على أن إصابتيهما طفيفتين.

وذكر المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، أنه في الساعة 20:17، تلقى مركز طوارئ نجمة داود الحمراء 101 في منطقة اليركون بلاغا عن حادث إطلاق نار استهدف مركبة على طريق 60 بالقرب من حوارة.

وأشار المتحدث إلى أن فريق نجمة داود الحمراء للطوارئ والمسعفين الطبيين يتواجدون حاليا في مكان الحادث لتقديم العلاج الطبي لشخصين، يبلغ عمراهما حوالي 30 عاما، وكلاهما في حالة وعي كامل. والإصابتان في المقام الأول تتكونان من جروح الشظايا.

المصدر: RT