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الصورة الأولى لتنكيس علم مصر حدادا على سقوط مئات الضحايا في المغرب وليبيا

أخبار العالم العربي

الصورة الأولى لتنكيس علم مصر حدادا على سقوط مئات الضحايا في المغرب وليبيا
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أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام.

الصورة الأولى لتنكيس علم مصر حدادا على سقوط مئات الضحايا في المغرب وليبيا
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مصر تعلن الحداد 3 أيام والسيسي يوجه القوات المسلحة لتقديم المساعدة للمغرب وليبيا
مصر تعلن الحداد 3 أيام والسيسي يوجه القوات المسلحة لتقديم المساعدة للمغرب وليبيا

وجاء تنكيس العلم تنفيذا لقرار الرئاسة المصرية بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدد من قادة القوات المسلحة من أجل بحث سبل تقديم العون والمساعدة إلى الأشقاء في المغرب وليبيا، إثر الكوارث الإنسانية التي تعرضوا لها.

ووجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية، ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في المغرب وليبيا، حيث يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري لذوي ضحايا الكوارث الإنسانية التي حدثت في زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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