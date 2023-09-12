الفصائل الفلسطينية في غزة تختتم مناورات "الركن الشديد 4" (فيديو)

اختتمت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مناورات "الركن الشديد 4" في قطاع غزة.، والتي تخللها إطلاق رشقات صاروخية باتجاه البحر بهدف رفع الجاهزية والاستعداد.

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وأفاد مراسلRT بأن هذه المناورات نفذت تحت "رعاية الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى الـ18 لفشل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وانسحابها من هناك بتاريخ الـ12 من سبتمبر 2005".

ونظمت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة هذا التدريب في موقع "عين جالوت" التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة " حماس " بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وكانت الغرفة المشتركة قد أعلنت، في بيان لها، الأحد الماضي عن إجراء قيادة الغرفة المشتركة جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة ونقاط الرصد في مناطق التماس الحدودية، معلنة انطلاق مناورات "الركن الشديد 4".

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الفصائل ستنفذ مناورة مشتركة في محافظات القطاع، مشيرة إلى أنها ستستمر لأربع ساعات بدءا من الساعة الـ7:00 صباحا.

وأوضحت أنه "سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بصورة جزئية عبر شارع الرشيد، خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية عند شاطئ دير البلح حتى ميناء خان يونس جنوبا".

يشار إلى أن مناورة "الركن الشديد" تجري للمرة الرابعة بين فصائل الغرفة المشتركة في قطاع غزة، وقد أجريت سابقا في شهر ديسمبر 2022، وقبل ذلك في ديسمبر 2021.

المصدر: RT