تونس.. بطاقة جلب بحق رجل أعمال معروف ونائب سابق بالبرلمان

ذكرت إذاعة "موزاييك" أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في تونس أصدر بطاقة جلب في حق رجل أعمال معروف ونائب سابق بالبرلمان.

وقالت إن رجل الأعمال والنائب السابق صدرت في حقه بطاقة جلب بشبهات فساد مالي وإداري بإحدى الشركات البترولية الحكومية.

وأضافت الإذاعة الخاصة أن القضاء أصدر قرار بمنع السفر على رجل الأعمال المذكور.

يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ومدير عام ومدير عام مساعد سابقين بالشركة البترولية الحكومية في انتظار استنطاقهم حول ماهو منسوب إليهم الأسبوع القادم، صحبة وزيري طاقة ونقل سابقين أبقيا بحالة سراح.

المصدر: "موزاييك"