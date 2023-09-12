العاصفة "دانيال" تبدأ تأثيرها على العاصمة المصرية (فيديو)

وصلت تأثيرات العاصفة "دانيال" إلى القاهرة اليوم، حيث شهدت سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القليلة الماضية، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن أمطار القاهرة مستمرة على مدار اليوم.

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وقالت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما نتعرض له اليوم من تقلبات في حالة الطقس نتيجة بقايا العاصفة دانيال والتي تتعرض لها مصر منذ أمس الاثنين.

وعن موعد انتهاء أمطار القاهرة، كشفت صور الأقمار الصناعية، عن أن أمطار القاهرة مستمرة على مدار اليوم الثلاثاء، فضلا عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط للأمطار اليوم على عدة مناطق تشمل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وأضافت غانم: يوجد فرص أمطار خفيفة على القاهرة اليوم وغدا، ومتوسطة على السواحل الشمالية، لافتة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في رياح جنوبية غربية أدى إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى انتهاء الرياح المثيرة للأتربة اليوم، بينما بقايا العاصفة دانيال تصل غدا سيناء ومدن القناة وتنتهى تماما يوم الخميس على أغلب الأنحاء.

يذكر أن موجة من الطقس المتقلب ضربت عددا من المحافظات أمس الاثنين، تزامنا مع وصول العاصفة دانيال إلى شواطئ المحافظات الساحلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية