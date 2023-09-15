تحت الأنقاض.. "الحبل السري" بين المغرب وليبيا وسوريا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لطفلة انتشلت من تحت التراب، وحبل السرة ما زال متدليا منها، وسط لغط حول حقيقته. فهل هو لطفلة انتشلت من تحت أنقاض زلزال المغرب أو أنقذت من سيول ليبيا؟

الفيديو انتشر أولا على أنه يوثق عثور السكان في المغرب الذين يشاركون في عمليات البحث ورفع الأنقاض على الرضيعة حديثة الولادة مدفونة وسط التراب، فيما لا يزال حبلها السري مرتبطا بها.

ثم انتشر على أنه في ليبيا للحظة العثور على الرضيعة حية بعد أيام من السيول التي أغرقت الشرق الليبي.

سبحان الله معجزة حقيقية وسط فيضانات ليبيا... العثور على رضيع بحبله السري حيث يبدو ان الام جهضت به في هول المصيبة ولم يتم العثور عليها ولكن المعجزة ان الطفل لا زال على قيد الحياة وبصحة جيدة وسط تلك الفيضانات !!

سبحانك ربي ما ألطفك وأعظمك، ايضاً يتجلى لنا مشهد من مشاهد يوم… pic.twitter.com/JAiQ1mulxX — البيان نيوز (@albyaan_) September 14, 2023

إلا أنه وبعد التحقق منه تبين أن أنه يعود للحظة العثور على الطفلة الحديثة الولادة عام 2019 في الجزائر.

يذكر أن الحادثة الحقيقية التي حصلت في المغرب، هي تم انتشال رضيع يبلغ من العمر 13 يوما فقط من تحت الأنقاض.

واكتشف الأهالي وجود الرضيع، الذي يدعى بلال، عن طريق الصدفة، حينما استمعوا إلى صراخه، حتى انتشلوه رفقة جثة والدته من تحت الأنقاض.

من جانبها، أعربت جدة الرضيع عن حزنها العميق لما تعرضت له العائلة، خاصة أنها فقدت ابنتها، والدة الرضيع، وحفيدتها.

يذكر أنه في الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز. وحسب آخر حصيلة غير نهاية أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد القتلى 2681 شخصا وعدد الجرحى وصل إلى 2501 شخصا.

المصدر: RT